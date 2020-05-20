    20 мая 2020, 16:09

    Жители Москвы смогут оспорить штрафы за нарушение самоизоляции онлайн

    Эля Данилюк

    Теперь штрафы, выписанные за нарушение самоизоляции ошибочно, можно будет обжаловать онлайн. Об этом сообщил агентству «Москва» начальник Главного контрольного управления столицы Евгений Данчиков.
    Жители Москвы смогут оспорить штрафы за нарушение самоизоляции онлайн

    «Для удобства москвичей мы сделали отдельный дополнительный сервис на странице портала mos.ru для того, чтобы они могли быстро обжаловать те штрафы, с которыми они не согласны. В случае, если у них есть неоспоримые доказательства, они смогут оперативно устранить проблему», — сказал Данчиков.

    В Главконтроле постараются учесть все случаи, с которыми могут сталкиваться жители, уточнил глава ведомства.

    На сайте мэрии в разделе «Обжалование штрафов» нужно будет указать, что именно надо сделать и какие документы необходимы для обжалования. На то, чтобы подать такое заявление, у москвичей будет 30 дней с того с момента, когда придет штраф.

    Ранее стало известно, что все сообщения от государственных структур, в том числе письма о штрафах и задолженностях, будут переводить в электронный вид.