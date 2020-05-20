Жители Москвы смогут оспорить штрафы за нарушение самоизоляции онлайн

«Для удобства москвичей мы сделали отдельный дополнительный сервис на странице портала mos.ru для того, чтобы они могли быстро обжаловать те штрафы, с которыми они не согласны. В случае, если у них есть неоспоримые доказательства, они смогут оперативно устранить проблему», — сказал Данчиков.

В Главконтроле постараются учесть все случаи, с которыми могут сталкиваться жители, уточнил глава ведомства.

На сайте мэрии в разделе «Обжалование штрафов» нужно будет указать, что именно надо сделать и какие документы необходимы для обжалования. На то, чтобы подать такое заявление, у москвичей будет 30 дней с того с момента, когда придет штраф.

Ранее стало известно, что все сообщения от государственных структур, в том числе письма о штрафах и задолженностях, будут переводить в электронный вид.