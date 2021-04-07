Жители Красноярска накидали из окон 40 тонн мусора. Видео

Жители одного из домов в Советском районе Красноярска устроили под своими окнами помойку. В общежитии по адресу ул. Металлургов, 28А забился мусоропровод, и люди начали выбрасывать мусор на улицу. Его скопилось так много, что к контейнерам с отходами уже невозможно подойти.

Изданию «Наш Красноярский край» в пресс-службе регионального оператора сообщили, что действующая управляющая компания находится в состоянии банкротства. Администрация района поэтому договорилась с новой компанией об уборке территории. По некоторым подсчетам, около общежития скопилось до 40 тонн мусора.

Проблемы с вывозом мусора характерны для этого микрорайона Красноярска, пишет «1-Line». В УК «Городская» изданию пояснили, что ситуация находится под контролем и отправили убирать завалы одного дворника.

При этом житель общежития, снявший видео, рассказал, что неделю пытался подать заявку на уборку, но мусор убрали только с первого этажа, забившийся мусоропровод не очистили.

Журналисты «МК в Красноярске» выяснили, что УК «Городская» входит в группу компаний «Красноярье». Его директором является Даниил Белоусов, который под информации прессы сейчас содержится под домашним арестом по подозрению в мошенничестве.

Накануне на свалке в Кировском районе Красноярска были найдены контейнеры с маркировкой «химические отходы». Прокуратура начала проверку.