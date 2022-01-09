Жители Киева начали отапливать свои квартиры дровами

Жители одной из многоэтажек в Киеве начали топить дом дровами. Об этом в своем Facebook сообщил журналист Владимир Гуцул.

Он показал фото, на котором на крыше 16-этажного дома установлен дымоход, чадящий черным дымом.

«Пока все обсуждают цены на газ и перспективы тарифов на централизованное отопление, в Киеве начала работать еще одна твердотопливная котельная в многоквартирном доме», — написал журналист.

Ранее «Газпром» и «Нафтогаз» договорились о продолжении поставок российского газа через территорию Украины в декабре 2019 года. Новый контракт действует до 2024 года. В середине декабря «Газпром» сообщил, что поставил через Украину 40 миллиардов кубометров газа, поэтому свои обязательства полностью выполнил.

«Нафтогаз» направил жалобу на решение российской компании в Европейскую комиссию. В документе говорилось, что «Газпром» сократил собственные поставки и ограничил перекачку энергоносителя от других организаций.