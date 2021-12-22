«Нафтогаз» пожаловался в ЕС на «Газпром»

Украинский «Нафтогаз» подал в Евросоюз жалобу на «Газпром». Об этом сообщили в пресс-службе украинской компании.

Представители «Нафтогаза» указали на то, что «Газпром» резко сократил продажу российского газа на спотовом рынке в Европе, хотя на топливо был высокий спрос, и при этом ограничил другие компании в возможности дополнительных поставок в Европу и конкуренции.

В украинской компании подчеркнули, что это привело к рекордному росту цен на газ в ЕС и негативным последствиям для всех европейских потребителей. В связи с этим «Нафтогаз» попросил Еврокомиссию отреагировать на действия «Газпрома».

Помимо этого, в пресс-службе заявили, что у российской компании есть только одна цель и она состоит в создании искусственного дефицита газа и давлении на Евросоюз. Все это ради запуска газопровода «Северный поток — 2» без соблюдения требований законодательства ЕС.

Накануне цена газа в Европе побила исторический рекорд на торгах, приблизившись к стоимости 2200 долларов за кубометр.

В ноябре президент РФ Владимир Путин заявил о готовности России обеспечить постоянные поставки газа в страны Европы на долгосрочной основе.