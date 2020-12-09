Жители Калуги назвали резиденцию Деда Мороза «декорациями к фильму про войну»
Подготовиться к наступающим праздникам калужская администрация не успела, сообщило издание «Подъем». Поэтому в парке, где находится резиденция Деда Мороза, и появятся ненастоящие сугробы. Ими прикроют рытвины и ямы, которые остались после замены освещения.
«Будет искусственный снег. Спасибо ГК „Квань“», — пояснил глава Калуги Дмитрий Денисов. Весной город планирует доделать «вертикальную планировку и озеленение».
Недоумение и вопросы у жителей города вызвала резиденция Деда Мороза, которую в Сети назвали «декорациями к фильму про войну».
«Если покрасить все это побелкой, то можно подумать, что это снежные кучи», — прокомментировали пользователи размещенные в публикации на Facebook фотографии. Они усомнились, что искусственный снег сможет как-то исправить ситуацию.
Калуга в период грядущих праздников должна принять десятки тысяч туристов. Город получил статус новогодней столицы России в 2020 году. Атрибутом проекта стало калужское тесто.