Жители Калуги назвали резиденцию Деда Мороза «декорациями к фильму про войну»

В Калуге решили засыпать искусственным снегом центральный парк. Местные власти таким образом надеются облагородить город в канун Нового года. Пока же жители называют резиденцию Деда Мороза «декорациями к фильму про войну».

Подготовиться к наступающим праздникам калужская администрация не успела, сообщило издание «Подъем». Поэтому в парке, где находится резиденция Деда Мороза, и появятся ненастоящие сугробы. Ими прикроют рытвины и ямы, которые остались после замены освещения.

«Будет искусственный снег. Спасибо ГК „Квань“», — пояснил глава Калуги Дмитрий Денисов. Весной город планирует доделать «вертикальную планировку и озеленение».

Недоумение и вопросы у жителей города вызвала резиденция Деда Мороза, которую в Сети назвали «декорациями к фильму про войну».

Источник фото: Facebook

«Если покрасить все это побелкой, то можно подумать, что это снежные кучи», — прокомментировали пользователи размещенные в публикации на Facebook фотографии. Они усомнились, что искусственный снег сможет как-то исправить ситуацию.

Калуга в период грядущих праздников должна принять десятки тысяч туристов. Город получил статус новогодней столицы России в 2020 году. Атрибутом проекта стало калужское тесто.