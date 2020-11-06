Калужское тесто стало официальным десертом предстоящего Нового года

В городе будут принимать туристов, которые хотят попробовать этот десерт. Уточняется, что его можно есть даже сырым, без выпекания. На вкус оно очень необычное, несравнимо ни с какими другими сладостями.

Основой стал рецепт прошлого века из кулинарной книги Ивана Сомова. Теперь тесто производит Калужский хлебокомбинат в праздничной упаковке.

Калуга получила статус новогодней столицы 7 января этого года. Регион принял у Рязани хрустальную снежинку, которая символизирует этот статус. Празднования в Калуге начнутся 12 декабря и продлятся до 9 января.

Различные мероприятия мероприятия пройдут на восьми главных локациях города: площади Старый Торг, концертной площадке Гостиного двора, в Центральном парке культуры и отдыха, на Театральной площади, в новом парке на улице Марата, на площадке у Государственного музея истории космонавтики и на набережной Яченского водохранилища.