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    06 ноября 2020, 17:27

    Калужское тесто стало официальным десертом предстоящего Нового года

    Дарья Морозова

    Калужское тесто стало атрибутом Всероссийского проекта «Калуга — Новогодняя столица России 2021». Об этом сообщил сайт kp.ru.
    Калужское тесто стало официальным десертом предстоящего Нового года

    В городе будут принимать туристов, которые хотят попробовать этот десерт. Уточняется, что его можно есть даже сырым, без выпекания. На вкус оно очень необычное, несравнимо ни с какими другими сладостями.

    Основой стал рецепт прошлого века из кулинарной книги Ивана Сомова. Теперь тесто производит Калужский хлебокомбинат в праздничной упаковке.

    Калуга получила статус новогодней столицы 7 января этого года. Регион принял у Рязани хрустальную снежинку, которая символизирует этот статус. Празднования в Калуге начнутся 12 декабря и продлятся до 9 января.

    Различные мероприятия мероприятия пройдут на восьми главных локациях города: площади Старый Торг, концертной площадке Гостиного двора, в Центральном парке культуры и отдыха, на Театральной площади, в новом парке на улице Марата, на площадке у Государственного музея истории космонавтики и на набережной Яченского водохранилища.