Жители Херсонской области при переезде получат сертификаты на жилье | 360°

Общество 18 октября 2022, 14:50 Жители Херсонской области при переезде получат сертификаты на жилье Вице-премьер Хуснуллин: переехавшим жителям Херсонской области дадут сертификаты на жилье

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Жители Херсонской области, которые решат переехать, получат жилищные сертификаты на покупку дома или квартиры в любом другом регионе России. Кроме того, правительство возместит им утерянное имущество. Вице-премьер России Марат Хуснуллин рассказал об этом журналистам после заседания Госдумы, сообщило РИА «Новости».

Правительство России разработало специальную программу поддержки, взяв за основу проверенный формат — предоставление жилищных сертификатов. Марат Хуснуллин не уточнил порядок их оформления и сумму, но рассказал, на какое жилье переселенцы смогут их потратить.

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«По этому жилищному сертификату они могут купить либо дом, либо квартиру — хоть на вторичном, хоть на первичном рынке жилья — в любом регионе России», — сказал он.

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Кроме того, правительство компенсирует утраченное имущество. На эти деньги жители Херсонской области смогут купить вещи на первое время. До покупки постоянного жилья они смогут жить во временном, которое регион предоставит бесплатно.

Власти Херсонской области попросили федеральный центр помочь вывезти мирных жителей, особенно с правобережной части. Временно исполняющий обязанности главы Владимир Сальдо заявил, что украинские войска обстреливают их за присоединение к России. Одной из первых откликнулась Ростовская область.