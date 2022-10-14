Ростовская область предложила принять 1,7 тысячи беженцев из Херсонской области | 360°

Общество 14 октября 2022, 13:58 Поделиться Telegram

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Viber Ростовская область предложила принять 1,7 тысячи беженцев из Херсонской области Правительство Ростовской области предложило 27 ПВР для 1,7 тысячи беженцев из Херсона РИА Новости

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Первую группу херсонских беженцев примут в Ростовской области. Правительство готово обустроить 27 пунктов временного размещения для 1,7 тысячи человек, сообщил «Интерфакс».

«Регион готов принять более 1,7 тысячи человек. В настоящее время данных о количестве прибывающих еще не поступило», — объявил журналистам представитель Министерства региональной политики и массовых коммуникаций Ростовской области.

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В 38 местных ПВР уже живут более 4,2 тысячи человек.

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Помочь гражданским выехать в другие регионы попросил врио главы Херсонской области Владимир Сальдо. Он объяснил это мерами безопасности — украинские военные обстреливают рынки, жилые дома и гостиницы в Чернобаевке, Голой Пристани, Новой Каховке и самом Херсоне.

Вице-премьер Марат Хуснуллин ответил, что правительство поможет. Беженцам бесплатно предоставят временное жилье, сообщил RT.

Одной из первых откликнулась Ростовская область. Первую группу беженцев планировали встретить 14 октября.

По данным на сентябрь, с начала спецоперации в Россию приехали4,2 миллиона беженцев из Донбасса и Украины, в том числе 654 тысячи детей. Они получили единовременные выплаты на общую сумму больше 8,5 миллиарда рублей.

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