Эксклюзив 29 июня 2023, 23:39 Жители Екатеринбурга пришли проститься к дому погибшего мальчика Видео «360»: сотни жителей Екатеринбурга пришли проститься к дому погибшего мальчика

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Жители Екатеринбурга собрались у дома погибшего шестилетнего мальчика. В распоряжении «360» оказалось видео с места событий.

К дому ребенка стянулись сотни горожан. Там же присутствовали священнослужители. Они прочитали молитву о погибшем мальчике. Екатеринбуржцы продолжали нести к его дому игрушки и цветы.

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Днем 26 июня 33-летняя опекунша заявила, что ее шестилетний ребенок убежал из дома. Его искали полицейские, волонтеры расклеивали листовки, водолазы обследовали все местные водоемы. Утром 29 числа его тело обнаружили в сумке недалеко от дома. Специалисты выяснили, что его смерть наступила за несколько месяцев до того, как женщина заявила о пропаже.

Правоохранители задержали ее. Во время допроса она призналась, что скрыла факт смерти ребенка. По ее словам, у мальчика было подозрение на шизофрению, у него был воображаемый друг. Следователи установят все обстоятельства и причины гибели несовершеннолетнего. СК возбудил уголовное дело, женщину задержали в качестве подозреваемой в совершении убийства.