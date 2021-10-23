На Чукотке наблюдается дефицит продуктов. По данным Теlеgrаm-канала Маsh, за лето-осень еду доставили всего два раза. Но в регион и раньше продукты доставлялись с трудом.

Тем не менее раньше суда за сезон приходили несколько раз. Но в этом году прибыл одно судно и один самолет. Товары в магазинах разобрали за пару дней, на полках оставалась лежать просрочка. Жителей это беспокоит, так как они считают, что ситуация может затянуться. Люди уже месяцами живут без овощей, фруктов, молочных продуктов и яиц.

Власти не отрицают проблему. Причины сбоев могут быть связаны со сложной навигацией из-за позднего схода льда и с транспортными компаниями. Известно, что идущее в порт Провидения судно сместило срок прибытия. Оно должно было быть на месте в конце октября, а теперь будет в ноябре, а все это из-за погоды. При этом в администрации уточнили, что никто не голодает. Пока жителей призывают питаться продуктами, которые могут храниться долго.

Ранее губернатор Камчатского края Владимир Солодов в своих социальных сетях объяснил, что задержки связаны с кризисом и изменением глобальной логистики: грузы из Китая перенаправляются с Суэцкого канала на Транссиб. Власти заверили, что они стараются решить эту проблему.