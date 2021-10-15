Власти Чукотки и Камчатки сообщили о проблемах с поставками грузов

Власти Камчатского края сообщили о проблемах с поставками грузов. Задержки начали достигать трех месяцев. В портах Владивостока отправки ждут сотни контейнеров, а на Чукотке уже говорят о сложностях с продовольствием.

Губернатор Камчатского края Владимир Солодов в своем Instagram объяснил, что задержки связаны с кризисом и изменением глобальной логистики: грузы из Китая перенаправляются с Суэцкого канала на Транссиб.

«Мы сейчас наблюдаем задержки поставок товаров до Камчатки, которые в ряде случаев достигают трех месяцев. В последнюю неделю ситуация несколько нормализовалась — по крайней мере по нашему мониторингу продукты питания все отправляются точно в срок», — подчеркнул Солодов.

При этом небольшие сложности есть по поставкам стройматериалов. Также задержки коснулись отправки конструкций для детских площадок, которые с нетерпением ждут в Петропавловске-Камчатском.

Для разрешения ситуации он обратился к полпреду президента в Дальневосточном федеральном округе Юрию Трутневу. Он дал поручение Минтрансу разобраться в ситуации и взять ее на контроль.

По словам Солодова, сейчас в ручном режиме на уровне Минтранса и Министерства по развитию Дальнего Востока отслеживается отправка грузов на Камчатку и должен быть обеспечен режим приоритетной отгрузки необходимых товаров именно на такие регионы, как Камчатка, Сахалин и Магадан, которые зависят от морских поставок из Владивостока.

«Мы, в свою очередь, на ручном контроле держим ход отправки грузов. У меня просьба к тем грузоотправителям, у которых уже длительные сроки задержки сформировались, обращаться в правительство. Мы сформировали реестр, по которому вручную будем отслеживать поставку грузов из Владивостока», — добавил он.

Губернатор уточнил, что в ближайшее время системно ситуация не решится, поскольку, ее причиной стал глобальный кризис грузовой логистики. Поэтому, по его мнению, в будущем могут быть новые задержки и увеличение стоимости отправки.

Глава Чукотки Роман Копин заявил, что сейчас отправки в регион ждут больше 200 контейнеров.

«В ежедневном режиме продолжаем отслеживать ситуацию. Приоритет — продукты питания, но речь не только о них. В этом году много задач и строек во всех районах, начинается реализация инвестпроектов. Для этого нужно доставить технику, материалы, модульные конструкции», — пояснил он.

Администрация Провиденского городского округа заявила, что в местных магазинах уже сложилась очень напряженная обстановка с продуктами. Картофель, например, остался в магазине «Арктика».

«Загрузка судна „Владимир Мясников“ компании Marintek несколько раз сдвигалась. Изначально корабль мы ждали в последних числах октября. Сейчас его выход запланирован на 21–22 октября», — пояснили власти.

Срок захода в порт Провидения будет зависеть от погодных условий и разгрузки в Беринговском и Анадыре.