Общество 15 марта 2024, 04:09 Старейшие жители Сахалина сами пришли на участок для голосования Избирком Сахалина: 92-летняя пенсионерка сама пришла на избирательный участок РИА «Новости»

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Старейшие жители села Новое на Сахалине пришли на избирательный участок, чтобы проголосовать на выборах президента России. Об этом сообщила избирательная комиссия региона в своем Telegram-канале.

Сначала на участок для голосования пришла 92-летняя Пелагия Филиппова. В избиркоме рассказали, что пенсионерке предлагали проголосовать на дому, но она «проявила свою гражданскую позицию и самостоятельно пришла для голосования на участок».

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Затем на тот же участок пришел 93-летний Николай Дунаев.

«Сначала он планировал голосовать на дому, однако в этот важный и ответственный для всей страны день принял решение лично посетить избирательный участок и отдать свой голос», — сообщили в избиркоме.

Представители избирательной комиссии добавили, что внимательно относятся к избирателям старшего возраста и всегда готовы прибыть к ним для голосования на дому.

Голосование на выборах президента России будет проходить в течение трех дней — с 15 по 17 марта. Избирательные участки уже открылись на Колыме, Сахалине и Курилах, в Забайкалье, Якутии, Приамурье, Иркутской области и Бурятии.