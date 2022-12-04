Общество 04 декабря 2022, 14:07 Жители Арзамаса устроили давку на встрече с Дедом Морозом Жители Арзамаса не уместились на перроне при встрече поезда с Дедом Морозом "ВКонтакте"

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В Арзамас прибыл поезд с Дедом Морозом. На вокзал пришли тысячи местных жителей, но большинство так и не добралось до главного новогоднего волшебника, сообщило издание «Подъем». Власти города признали провал организаторов и отметили, что впереди весь декабрь — дети еще получат свои подарки.

Горожане рассказали, что их вокзал не рассчитан на такое число гостей — посмотреть на Деда Мороза пришли «до 10 тысяч человек». Из-за этого там образовалась давка. Дети не увидели сказочного персонажа и ушли домой в слезах.

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В местной администрации изданию рассказали, что мероприятие организовали в РЖД. Они попросили чиновников пригласить оповестить людей о прибытии поезда через прессу, но пришло больше людей, чем они рассчитывали.

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«Всем увидеть Деда Мороза не удалось. Но это первый Дед Мороз, который появился в Арзамасе, декабрь только начинается, надеемся, каждый ребенок получит своего Деда Мороза со своим подарком», — отметили в администрации города.

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Поезд едет из Великого Устюга в Киров. В некоторых городах состав делает остановки для проведения мероприятий.

Россияне отправили более четырех миллионов писем Деду Морозу в этом году. В резиденции волшебника уточнили, что обращения писали и дети. и взрослые.