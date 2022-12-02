02 декабря 2022, 19:24
Российский Дед Мороз получил более четырех миллионов писем с пожеланиями
Самым необычным пожеланием стала просьба подарить хвост русалки
В новогоднее чудо верят не только дети, но и взрослые. В этом году в резиденцию Деда Мороза в Великом Устюге поступило более четырех миллионов писем от россиян, сообщила «Москва 24» со ссылкой на пресс-службу резиденции.
Самыми популярными просьбами среди детей являются современные гаджеты: мобильные телефоны, планшеты и компьютеры. Что же касается взрослых, они чаще всего просят у волшебника крепкого здоровья всем близким и обычного человеческого счастья.
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В резиденции также рассказали о самых необычных просьбах — на этот Новый Год кто-то просил скатерть-самобранку, кто-то пожелал заполучить хвост русалки, а кто-то захотел попасть в школу волшебства Хогвартс.
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Отмечается, что в этом году Дед Мороз получил на 10% писем больше, чем в прошлом.
Новый год
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