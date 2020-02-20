Жители Артема раскритиковали своего мэра. Он подал в отставку

Жители Артема в Приморье были очень недовольны работой мэра города и постоянно жаловались на него. Своего люди добились — градоначальник подал в отставку.

Мэр Артема — одного из крупнейших городов в Приморье — Александр Авдеев написал заявление об увольнении по собственному желанию. По мнению местных жителей, он не справлялся со своими обязанностями. Губернатор Приморья Олег Кожемяко рассказал, что по вопросу теперь уже экс-мэра провели несколько встреч, которые подтвердили, что люди «воспринимают его работу в негативном контексте».

«После разговора Александр Владимирович [Авдеев] принял решение подать в заявку. Считаю, что решение выверенное, абсолютно справедливо», — приводит «Интерфакс» слова Кожемяко.

Артем — это большой округ, где проживает более 120 тысяч человек. По словам губернатора, во время встреч выяснилось, что ряд важнейших вопросов по жизнеобеспечению здесь не решается. В Артеме проблемы с водоснабжением, строительством жилья, энергоснабжением и благоустройством. Авдеев проработал в администрации города 10 лет. Мэром он стал в 2016 году.

Ранее стало известно, что против мэра Георгиевска (Ставропольский край) возбудили уголовные дела. Его подозревают в использовании поддельных документов и грозах убийством.