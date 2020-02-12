Против мэра Георгиевска возбудили два уголовных дела
Следователи возбудили уголовные дела на мэра Георгиевска Максима Клетина по подозрению в использовании поддельных документах и угрозах убийством знакомой женщине. Об этом сообщило РИА «Новости».
По данным сайта «Аргументы и факты», чиновник предъявил в комиссии по отбору кандидатов на должность мэра поддельный диплом из вуза, который он не окончил.
Позже во время конфликтов со знакомой Клетин угрожал ей ножом и обещал убить.
В данный момент ведется расследование.