Против мэра Георгиевска возбудили два уголовных дела

По данным сайта «Аргументы и факты», чиновник предъявил в комиссии по отбору кандидатов на должность мэра поддельный диплом из вуза, который он не окончил.

Позже во время конфликтов со знакомой Клетин угрожал ей ножом и обещал убить.

В данный момент ведется расследование.