Жителей Сибири и Чукотки ждет температурная аномалия

На Ямале, Чукотке и в Сибири в ближайшие дни установится аномально теплая погода. Температура будет выше нормы в среднем на 10 градусов, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«Салехард, Новый Уренгой — на 10-12 градусов выше нормы. Сейчас прогнозируется до +3 градусов. Это очень необычно для этих регионов», — сказал метеоролог РИА «Новости».

В воскресенье температура на Чукотке будет на 10-12 градусов выше нормы, а во вторник, 27 апреля, аномалия составит 15 градусов. Прогнозируется, что там потеплеет до +16 градусов.

Теплая погода ожидается в Омске, Новосибирске и Красноярске. Со среды, 28 апреля, температура там будет на 8-10 градусов выше среднегодовых значений. Воздух прогреется до +20 градусов.

В московском регионе задержалось похолодание. Оно продлится всю следующую неделю, сообщил Вильфанд «360».

«До 27 апреля не стоит рассчитывать на теплую погоду в принципе. Потому что даже ночные температуры будут около нулевой отметки, даже отрицательной — от −1 до −2 в некоторых местах», — предупредил метеоролог.