Включаем режим «ждуна». Когда вернется тепло?

В московский регион пришло похолодание, и оно задержится надолго. В начале мая резкого потепления тоже ждать не стоит. Но такое весной иногда случается — нужно еще немного подождать. Об этом «360» рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«Ждать, конечно, тепла придется долго. Дело в том, что сейчас погоду определяет циклоническая деятельность. Циклон, который находится к северу от Москвы, определяет свободный слой, причем очень необычно определяет. С той северной периферии и к западу этого циклона перекачивается по-настоящему холодный воздух. Он попадает на восток Западной Европы — Германию, Польшу. Затем по южной периферии этого циклона он перемещается по более западному направлению и в центре Европейской России он приходит с юго-западными ветрами», — объяснил синоптик причину похолодания.

Он добавил, что воздушные массы, передвигающиеся с юго-запада, должны быть теплыми. Но эти массы называются возвратным холодом, поэтому они не принесут ничего теплого.

«То есть арктический воздух перекачивается по периферии циклона — против часовой стрелки. И с юга попадает в наш регион. Поэтому холодная погода завтра — всего +5…+7 градусов. И сегодня около +6. Потом постепенное повышение. Но температура все равно будет на два-три градуса ниже нормы», — предупредил эксперт.

До 27 апреля не стоит рассчитывать на теплую погоду в принципе. Потому что даже ночные температуры будут около нулевой отметки, даже отрицательной — от −1 до −2 в некоторых местах Роман Вильфанд.

При этом такого сильного дождя, как прошел сегодня, уже не будет. Но погода ожидается облачная с прояснениями, холодная. И только в последние дни месяца — 28, 29, 30 апреля — температура превысит двузначную отметку. По словам синоптика, она будет в диапазоне от +10 до +15 градусов. Но и это тоже будет ниже нормы на пару градусов.

«В начале мая резкого повышения температуры ждать не стоит. Более надежный прогноз будет в понедельник–вторник. Это весна, так бывает», — заключил собеседник «360».

Как отметил синоптик, сейчас погода отстает примерно на три-четыре недели от своего климатического развития.