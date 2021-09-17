Жителей Подмосковья предупредили о по-настоящему неприятной погоде с 20 сентября

В Московской области объявили оранжевый уровень опасности из-за заморозков. Однако по-настоящему неприятная погода придет в регион с понедельника, 20 сентября, рассказал «360» синоптик Александр Шувалов.

Специалист объяснил, что в ближайшие дни заморозки возможны только в условиях сильных прояснений, то есть в утренние часы 18 сентября и в ночь на 19 сентября, но похолодание до -3…-4 градусов ожидается только местами.

Начиная с воскресенья погода будет более облачная из-за циклона, подступающего с юго-запада, и заморозков уже не будет. Для Москвы, по прогнозу Шувалова, характерной температурой будет примерно +3…+5 градусов днем.

Но с понедельника, как отметил эксперт, регион окажется на северной периферии этого циклона, и погода станет действительно неприятной.

«Там и дожди, и ветер до 15-17 метров в секунду. Температура дневная будет порядка +5…+7 градусов, а по ощущениям при таком ветре — это почти ноль. Так что с самая неприятная погода с понедельника по четверг. Не оранжевый уровень, но все равно неприятно», — заключил он.