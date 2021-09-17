Оранжевый уровень опасности объявили в Подмосковье из-за заморозков

В Московской области из-за заморозков объявлен оранжевый уровень погодной опасности. Предупреждение действует с вечера 17 сентября.

Данные о заморозках указаны на прогностической карте на сайте Гидрометцентра.

«Оранжевый — погода опасна​​​. Имеется вероятность стихийных бедствий, нанесения ущерба», — сказано в сообщении.

Ожидаются в регионе местами заморозки до -3 градусов. Предупреждение действует с 21:00 17 сентября до 07:00 18 сентября.

Ранее МЧС предупредило, что 17 и 18 сентября в ночное и утреннее время температура воздуха может упасть до -2…0 градусов. В отдельных районах даже возможно похолодание до -4. В связи с этим водителей попросили соблюдать осторожность на дорогах.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил, что европейскую часть России ждет резкое похолодание. Отклонение от климатической нормы составит два-пять градусов. По его словам, холодная погода продержится до понедельника, 20 сентября. Исключением будет только самый юг европейской части страны.