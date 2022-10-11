Москвичей предупредили о сильном тумане | 360°

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Москвичей предупредили о сильном тумане

ГУ МЧС сообщило о сильном тумане в Москве до утра 12 октября

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Густой туман накроет Москву в ночь на 12 октября и продержится до утра. Об этом сообщили в пресс-службе столичного ГУ МЧС.

«По прогнозам синоптиков Росгидромет, в ближайшие один-два часа с сохранением до 09:00 12 октября местами в Москве ожидается туман с видимостью 200-500 метров», — процитировал слова ведомства ТАСС.

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Из-за неблагоприятных погодных условий спасатели рекомендовали водителям не ездить на повышенных скоростях, держать дистанцию от впереди идущих машин и избегать резких обгонов и опережений.

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Врач-иммунолог Надежда Логина заявила, что туман может быть смертельно опасным для человека. По ее словам, в составе туманного дыма могут содержаться вредоносные вещества, в частности споры и микроорганизмы, которые могут спровоцировать обострение хронических заболеваний. 

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