Врач Логина предупредила о риске умереть из-за тумана | 360°

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Врач Логина предупредила о риске умереть из-за тумана

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Туман может быть смертельно опасным для человека. По этой причине лучше отказаться от прогулок в этот период. Такой информацией поделилась врач-иммунолог Надежда Логина, передала «Вечерняя Москва».

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Медик пояснила, что в составе туманного дыма могут присутствовать опасные вещества, споры и микроорганизмы. Проникая в легкие человека, они способны вызвать обострение хронических заболеваний. Логина подчеркнула, что особенно опасным туман может быть для пациентов с легочными заболеваниями, написали «Невские новости».

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