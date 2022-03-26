Москву накрыла буря

Московская погода сильно изменилась. На смену весеннему теплу и чистому небу пришла сильная буря. О последствиях сообщил телеканал РЕН ТВ.

Жители столичного региона заметили, что в субботу погода часто менялась. Днем Москву накрыло сильным снегом с дождем. Осадки сопровождались сильными порывами ветра.

От бури пострадала женщина, на нее упало дерево. Москвичку уже доставили в реанимацию. По данным РЕН ТВ, обрушение дерева произошло на Ферганском проезде.

Столичный департамент по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности сообщил, что плохая погода продержится в Москве до 29 марта. Жителей столицы попросили отказаться от поездок на личном транспорте. Также департамент рекомендовал обходить стороной деревья, линии электропередач и шаткие рекламные конструкции и использовать обувь без скользящей подошвы.