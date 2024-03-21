Общество 21 марта 2024, 11:42 Жителей Грайворонского округа призвали временно покинуть дома Глава Грайворонского округа призвал людей временно покинуть дома из-за обстрелов Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков/Telegram

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Жителям Грайворонского городского округа нужно на время оставить свои дома из-за регулярных обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины. Об этом сообщил глава окружной администрации Геннадий Бондарев в своем Telegram-канале.

По его словам, ситуация в округе по-прежнему остается напряженной.

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«Прошу вас принять правильное решение и временно покинуть территорию городского округа», — обратился к местным жителям Бондарев.

Он сообщил, что грайворонцев готовы принять в Ярославской области. Глава округа попросил тех, кто готов на время уехать, написать ему.

Бондарев добавил, что местным жителям стараются доставлять продукты питания, но это зависит от оперативной обстановки. Глава окружной администрации настоятельно рекомендовал людям не подвергать опасности себя и близких.

Бондарев также сообщил, что грайворонцы, оставившие дома сельскохозяйственных животных, могут обратиться за помощью через глав сельских территорий или по номеру 122. По заявкам бойцы территориальной самообороны и волонтеры смогут накормить скот, указал глава округа.

Грайворонский округ 20 марта оказался под массированным обстрелом ВСУ. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о гибели двоих мирных жителей.