Важное 20 марта 2024, 17:11 Два мирных жителя Грайворона погибли при обстреле ВСУ РИА «Новости»

Читать 360tv в

Двое жителей Грайворона Белгородской области погибли в результате массированного обстрела со стороны ВСУ. Еще два человека пострадали. Об этом в Telegram-канале написал губернатор Вячеслав Гладков.

«С раннего утра Грайворонский округ находится под массированным обстрелом, в том числе с применением РСЗО. К большому горю, в Грайвороне погибли два мирных жителя», — сообщил он.

Реклама

Гладков добавил, что в момент прилета снарядов оба мужчины были на улице. Губернатор принес искренние соболезнования родным и близким погибших.

Он уточнил также, что у одного из раненых — перелом ноги, контузия и ушиб грудной клетки, у второго — черепно-мозговая травма и осколочные ранения лица, поврежден глаз. Их доставляют в медучреждения.

В результате обстрелов в городе оказался полностью разрушен пищеблок. Под завалами может находиться его сотрудница, спасатели ведут поиски.

Кроме того, в девяти частных домовладениях выбило окна, посекло крыши, фасады и заборы. Еще два дома наполовину разрушены. Два автомобиля получили повреждения.

Ранее в тот же день стало известно, что при атаке ВСУ погиб житель Белгорода.