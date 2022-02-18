Кремль отреагировал на заявления о массовой эвакуации жителей ДНР в Россию

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что не располагает информацией о том, что происходит в самопровозглашенной Донецкой Народной Республике. Сегодня глава ДНР Денис Пушилин сообщил о массовой эвакуации населения в Россию.

«Я не знаю, что творится сейчас у Пушилина… Я не знаю, что там происходит», — процитировало Пескова РИА «Новости».

По словам представителя Кремля, он не в курсе, был ли согласован с кем-то этот вопрос. Журналисты также спросили его о готовности России принять беженцев из ДНР.

«Я не знаю, с кем были контакты, я не располагаю информацией», — сказал он в ответ.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин объявил о начале централизованной эвакуации жителей ДНР в Россию. По его словам, в первую очередь вывезут женщин, детей и людей пожилого возраста. По его словам, это связано с угрозой вторжения Украины. Пушилин добавил, что по договоренности с руководством РФ в Ростовской области готовы места приема и размещения.