Житель Владивостока застрял в лифте на 17 часов

Административное дело против управляющей компании Владивостока завели после того, как местный житель застрял в лифте на 17 часов. Об этом сообщила пресс-служба приморской прокуратуры.

«Установлено, что более 17 часов один из жильцов многоквартирного дома на улице Нерчинской во Владивостоке находился в лифте. При этом надлежащих мер, направленных на вызволение жильца из лифта, управляющей организацией не было принято», — отметили в пресс-службе.

По данным надзорного ведомства, против управляющей компании завели административное дело по статье «Нарушение требований к организации безопасного использования и содержания лифтов». Прокурор района внес руководителю организации представление.

В конце апреля губернатор Иркутской области Игорь Кобзев застрял в лифте больницы в Усть-Илимске. Руководитель региона назвал это тревожным сигналом и поручил проверить все лифтовое оборудование в городе. Лифты проверили не только в больницах и других социальных учреждениях, но и в жилых домах сибирского города.