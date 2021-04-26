«Это тревожный сигнал»: иркутский губернатор рассказал, как застрял в больничном лифте

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев застрял в лифте больницы в Усть-Илимске. Глава региона назвал это тревожным сигналом и поручил проверить все лифтовое оборудование в городе. Подробностями неприятного инцидента Кобзев поделился в своем Instagram.

«Застрял в лифте, на котором мы ехали на встречу с врачами. <…> Это тревожный сигнал. Дал поручение провести проверку всех лифтов в городе», — написал он.

По его словам, теперь проверку лифтов проведут и в жилых домах Усть-Илимска.

В конце марта в Балашихе восьмилетний мальчик застрял в лифте и провел в нем всю ночь, потому что не знал, как выбраться. Никому позвонить ребенок не мог, потому что не взял с собой телефон. Школьника искали десятки волонтеров.

После освобождения мальчика стало известно, что в кабине лифта не работала кнопка вызова диспетчера. Из-за аварийной ситуации лифт уехал на 20-й этаж, где и застрял. Но почему-то никто из жильцов не обратил на это внимания. В итоге ребенка искали где угодно, но только не в подъезде, где он безуспешно звал на помощь.