Житель Тулы выставил на продажу «магического кота Люцифера» за 9,5 миллиона

Житель Тулы выставил на продажу на «Авито» кота, который, как утверждается в объявлении, обладает магическими способностями. Цена волшебного животного — 9,5 миллиона рублей, написала Тульская служба новостей.

Автор объявления утверждает, что кот способен лечить алкоголизм, устанавливать контакт с потусторонним миром, лечить потенцию и снимать порчу.

Подобные шуточные объявления становятся популярным трендом в России. Например, в прошлом году на «Авито» другой житель Тулы предлагал взять себя в аренду, предупредив, что ничего не умеет делать.