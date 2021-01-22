Житель Тулы предложил взять себя в аренду

Житель Тулы решил подзаработать довольно необычным способом. Он разместил объявление с предложением взять себя в аренду. Час своего времени мужчина оценил в 689 рублей.

«Предлагаю себя в аренду, как человек, который ничего не может делать, кроме элементарных вещей. Вам сложно самостоятельно зайти одному в магазин, нужен совет или собеседник? Не хватает игрока в вашей киберкоманде? <…> Я готов просто есть и пить с заказчиком, а также поддерживать банальные и простые беседы», — сказано в объявлении мужчины на «Авито».

Источник фото: avito.ru

Автор предложения подписался именем Дивинтрий Лебедев. Он пояснил, что желающему взять его в аренду потребуется оплатить все расходы на транспорт и еду. При этом мужчина оставляет за собой право уйти в любой момент и не объяснять причин.

По словам Лебедева, он предлагает приобрести именно свое время и местонахождение. Он подчеркнул, что готов лично обсудить с клиентом «особо изысканные поручения и предложения». Что именно под этим подразумевает Лебедев, не поясняется.