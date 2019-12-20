Житель Новосибирска засудил «Ленинград» за оскорбленные чувства

Сергею Шнуров придется оплатить штраф за нецензурную лексику в музыкальных композициях. С матными песнями он выступил в Новосибирске. Иск к группе подал местный житель Евгений Гуляев. Он ранее слышал несколько композиций коллектива по радио, но в них не было бранных слов. Об использовании нецензурной лексики в каждой песне на выступлении в его родном городе мужчину никто не предупредил.

Гуляев признался, что не захотел терпеть такое обилие мата и покинул площадку в середине выступления.

Мужчина написал заявления на солиста группы Сергея Шнурова, организатора концерта «Дракон и феникс» и хоккейный клуб «Сибирь», который предоставил площадку для концерта. В итоге суд обязал «Ленинград» выплатить мужчине две тысячи рублей за моральный ущерб и еще 2,5 тысячи рублей в качестве компенсации за купленный билет, написал «Царьград».

Ранее многие верующие раскритиковали новый клип Шнурова I_$uss и назвали его богохульным. Певец же ответил тем, что выступил с частичкой души.