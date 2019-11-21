Шнуров извинился перед верующими за свой клип

Многие назвали клип богохульным. Поэтому Малофеев поинтересовался, что мог бы сказать Шнуров оскорбленным. Он добавил, что «I_$uss» ему тоже крайне не понравился.

Шнуров рассказал о возможном новом солисте и «Ленинграде-2» Подробнее

Шнуров поразился этой новости и поднял брови. Он посчитал странным, что клип оскорбил чувства верующих. По словам певца, он, наоборот, делился частичкой души.

«Когда поп-культура, она настолько разъела вот эти образы, она настолько стала уже ржавчиной на той вере, которую я имею в виду, ну — большую, настоящую, которая все-таки там, наверное, где-то есть. Вот, собственно говоря, это все вот об этом. Если вы оскорбились, ну что ж, извините», — отметил Шнуров.

Малофеев теперь надеется, что такая искренность и понимание «большой веры» проявятся в дальнейшем творчестве Шнурова. Он считает музыканта талантливым художником, который может сильно помочь «подрастающему поколению метамодернистов».