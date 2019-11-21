  • Шнуров извинился перед верующими за свой клип

    21 ноября 2019, 15:29

    Алена Макаренко

    Рок-музыкант Сергей Шнуров извинился перед верующими, чьи чувства он мог задеть своим новым клипом «I_$uss». При этом он признался, что вкладывал в работу частичку души. Музыкант попросил прощения в программе «Русская мечта» на телеканале «Царьград», которую ведет заместитель главы Всемирного Русского Народного Собора Константин Малофеев.
    Шнуров извинился перед верующими за свой клип

    Многие назвали клип богохульным. Поэтому Малофеев поинтересовался, что мог бы сказать Шнуров оскорбленным. Он добавил, что «I_$uss» ему тоже крайне не понравился.

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    Шнуров поразился этой новости и поднял брови. Он посчитал странным, что клип оскорбил чувства верующих. По словам певца, он, наоборот, делился частичкой души.

    «Когда поп-культура, она настолько разъела вот эти образы, она настолько стала уже ржавчиной на той вере, которую я имею в виду, ну — большую, настоящую, которая все-таки там, наверное, где-то есть. Вот, собственно говоря, это все вот об этом. Если вы оскорбились, ну что ж, извините», — отметил Шнуров.

    Малофеев теперь надеется, что такая искренность и понимание «большой веры» проявятся в дальнейшем творчестве Шнурова. Он считает музыканта талантливым художником, который может сильно помочь «подрастающему поколению метамодернистов».