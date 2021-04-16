Житель Магнитогорска выбросил с балкона все содержимое квартиры. Потом вниз улетело 120 тысяч рублей

Магнитогорец выбросил все вещи из своей квартиры на седьмом этаже. Как сообщил «Вечерний Магнитогорск» со ссылкой на очевидцев, сначала он выбрасывал только черные вещи, потом все остальное. В какой-то момент по воздуху полетели наличные в общей сумме 120 тысяч рублей.

«Выбрасывайте мониторы и телевизоры, они вам больше не будут нужны», — кричал в тот момент мужчина. Очевидцы поделились в соцсетях видео с летящими деньгами.

Информации о том, что случилось с магнитогорцем, пока нет. Соседи рассказали, что никто собирать купюры не стал. Сейчас мужчина заперся у себя в квартире и никого не пускает. К нему пытаются попасть полицейские и спасатели.

В начале апреля пожилая москвичка поверила аферистам и сбросила с балкона миллион рублей для того, чтобы якобы помочь поймать преступника.