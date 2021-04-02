Московская пенсионерка выкинула с балкона миллион рублей. Видео

Миллион рублей выкинула с балкона своей квартиры пожилая москвичка. Женщина поверила двум аферистам, которые позвонили ей по телефону. Подробности рассказала официальный представитель МВД Ирина Волк.

Пенсионерке позвонил неизвестный и представился участковым. Он уговорил женщину помочь в раскрытии преступления. Для этого ей якобы нужно было согласиться на требование мошенников.

Практически сразу раздался второй звонок. Это был второй злоумышленник, который угрозами заставил пенсионерку снять со своего счета один миллион рублей и сбросить ему деньги с балкона.

Момент передачи денег попал в объектив камеры наблюдения на подъезде.

На кадрах видно, как мужчина в маске стоит около жилого дома и машет рукой. К его ногам падает сверток с деньгами. Забрав свою «добычу» мужчина уходит.

Когда пенсионерка поняла, что ее обманули, то она обратилась в полицию. Сотрудники быстро задержали аферистов. Оказалось, что это двое безработных приезжих. В отношении них завели уголовное дело по статье «Мошенничество». По решению суда задержанных взяли под стражу.