Житель Красноярска 3 сентября набил себе тату с Шуфутинским и «кострами рябин»

Житель Красноярска 3 сентября, которое в Сети уже давно прозвали Шуфутиновым днем, набил себе татуировку с изображением певца. На бедре молодого человека теперь красуется голова артиста, из которой торчат горящая ветка рябины и листок календаря.

Видео с процессом создания татуировки опубликовала у себя в Instagram тату-мастер Мария Иволга. Она сама придумала эскиз и опубликовала перед 3 сентября, поинтересовавшись, хочет ли кто-то из ее подписчиков набить себе изображение певца.

«Кстати, у Романа сегодня еще и день рождения до кучи. И вы со своими мемами его достали. <…> Предлагаю к следующему году выпустить новый цвет в оттенке „Костры рябин“», — написала Иволга в описании к видео.

Там же девушка поинтересовалась, как сам Шуфутинский относится к этому дню, когда происходит этот «ежегодный апокалипсис».

В комментарии изданию NGS24 Иволга рассказала, что молодой человек, откликнувшийся на ее предложение, решил, что это просто знак судьбы. Татуировку набили за два часа. Мастер добавила, что в ее практике еще не было примеров, чтобы клиент решил свести изображение. Видимо, и обладатель своего персонального Шуфутинского на ноге, по ее мнению, этого в будущем не сделает.