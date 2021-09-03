Критик Бабичев объяснил парадоксальную популярность песни «Третье сентября»

Песня Михаила Шуфутинского «Третье сентября» в будущем не утратит популярности. Наоборот, она будет только нарастать благодаря соцсетям, заявил музыкальный критик Евгений Бабичев.

По его словам, дата в этом треке подбиралась для рифмы, но такая событийность как раз повлияла на популярности композиции. Людям нравится, что она делает день более интересным и значим, пояснил он в комментарии Lenta.ru.

«Вообще, я считаю, что чем активнее будут развиваться социальные сети, тем дольше будут жить мемы о Шуфутинском, — считает критик.

По его мнению, 3 сентября уже превратилось в праздник имени этого певца, а для самого певца это, конечно, большая радость

«Конечно, может, в глубине души ему это уже и надоело, тяжело ассоциироваться только с одной песней, с другой стороны — каждый год он, по сути, получает бесплатную рекламу, что заметно сказывается на гонорарах», — добавил Бабичев.

Специалист не исключил, что в преддверии 3 сентября стоимость выступления артиста вырастает в несколько раз. Интерес к нему подогревают и СМИ, потому что каждое из них хочет «ухватить немного Шуфутинского».

Бабичев также обратил внимание, что популярность песни даже парадоксальна, потому что она не хуже и не лучше произведений самого Шуфутинского и других исполнителей.

«Возможно, причина здесь в предпочтениях нашей загадочной русской души. У меня эта песня Шуфутинского ассоциируется с „Рюмкой водки на столе“ Григория Лепса», — отметил критик.

По его мнению, эта песня ушла в народ, потому что люди любят минорные мелодии, медленные и задумчивые композиции, под которые можно выпить.

«У Шуфутинского же это история любви, которая была так близка вчера и так трагично разрушилась сегодня. Это нам близко, мы любим трагедии», — заключил он.