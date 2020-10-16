Житель Хабаровского края помог еще двум белухам, попавшим в ловушку на мелководье
Утром в пятницу старший государственный инспектор отделения ГИМС МЧС России по Тугуро-Чумиканскому району Алексей Парамонов перед работой проехал мимо береговой черты и обнаружил двух белух, оказавшихся на отмели. Животные находились почти на том же месте, на котором позавчера Парамонов нашел трех других.
В этот раз в ловушку отлива попала трехметровая мать и двухметровых детеныш. Сотрудник МЧС накрыл его полотенцем и поливал водой.
Какая разница, какой я инспектор из какой службы, я считаю, это просто человеческая обязанность — помочь животномуАлексей Парамонов.
В разговоре с «360» Парамонов рассказал, что у него уже выработалась привычка — каждое утро перед работой проверить береговую линию на наличие белух. Новые животных он обнаружил почти в том же месте, где позавчера нашел трех. По его словам, было три задачи: накрыть детеныша, поливать белухам глаза и охранять от хищников.
Парамонов удивился, что большинству людей наплевать на умирающих на берегу животных. Белухи лежали довольно близко от берега, где стояло рыболовное судно, но с него никто не позвонил в МЧС и не поучаствовал в спасении белух.
Они заходят за пищей, на самом устье реки, где смыкаются река и море, там мелко, а чуть дальше есть глубокие места, они там были до последнего, а когда захотели выйти, заметались и не смогли выйти в реку обратно на глубину, и не смогли выйти в мореАлексей Парамонов.
Найденные Парамоновым белухи не имели травм, в отличие от прошлых. Сотрудник МЧС отметил, что может помогать животным, пока нет прилива. В Тугуро-Чумиканском районе есть таблица приливов и отливов, они двухфазные и происходят каждые 12 часов. Также есть высокая вода и низкая. По словам Парамонова, с пляжа нужно уходить за три часа до самой высокой воды. Даже если опоздаешь на 15 минут, «можешь остаться вместо белух».
14 октября на мелководье под Хабаровском оказались три белухи — две крупные и один детеныш. На месте и в тот раз оказался Парамонов. Он поливал животных водой и ждал вместе с ними прилива.