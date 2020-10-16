Житель Хабаровского края помог еще двум белухам, попавшим в ловушку на мелководье

В пятницу белухи снова оказались на мели в Тугуро-Чумиканском районе Хабаровского края, а на их спасение опять пришел сотрудник МЧС Алексей Парамонов. Он рассказал «360», что у него уже вошло в привычку каждое утро проверять пляж.

Утром в пятницу старший государственный инспектор отделения ГИМС МЧС России по Тугуро-Чумиканскому району Алексей Парамонов перед работой проехал мимо береговой черты и обнаружил двух белух, оказавшихся на отмели. Животные находились почти на том же месте, на котором позавчера Парамонов нашел трех других.

В этот раз в ловушку отлива попала трехметровая мать и двухметровых детеныш. Сотрудник МЧС накрыл его полотенцем и поливал водой.

Какая разница, какой я инспектор из какой службы, я считаю, это просто человеческая обязанность — помочь животному Алексей Парамонов.

Источник фото: телеканал «360»

В разговоре с «360» Парамонов рассказал, что у него уже выработалась привычка — каждое утро перед работой проверить береговую линию на наличие белух. Новые животных он обнаружил почти в том же месте, где позавчера нашел трех. По его словам, было три задачи: накрыть детеныша, поливать белухам глаза и охранять от хищников.

Парамонов удивился, что большинству людей наплевать на умирающих на берегу животных. Белухи лежали довольно близко от берега, где стояло рыболовное судно, но с него никто не позвонил в МЧС и не поучаствовал в спасении белух.

Они заходят за пищей, на самом устье реки, где смыкаются река и море, там мелко, а чуть дальше есть глубокие места, они там были до последнего, а когда захотели выйти, заметались и не смогли выйти в реку обратно на глубину, и не смогли выйти в море Алексей Парамонов.

Найденные Парамоновым белухи не имели травм, в отличие от прошлых. Сотрудник МЧС отметил, что может помогать животным, пока нет прилива. В Тугуро-Чумиканском районе есть таблица приливов и отливов, они двухфазные и происходят каждые 12 часов. Также есть высокая вода и низкая. По словам Парамонова, с пляжа нужно уходить за три часа до самой высокой воды. Даже если опоздаешь на 15 минут, «можешь остаться вместо белух».

14 октября на мелководье под Хабаровском оказались три белухи — две крупные и один детеныш. На месте и в тот раз оказался Парамонов. Он поливал животных водой и ждал вместе с ними прилива.