Белухи застряли на мелководье под Хабаровском. Видео

В Хабаровском крае на мелководье застряли две взрослые белухи и один детеныш. Около них оказался сотрудник МЧС, который отгонял хищников и поливал животных водой.

Три белухи не успели уплыть во время отлива с мелководья, из-за чего оказались на суше. Среди животных две взрослые особи и один детеныш. Возле них оказался сотрудник МЧС, который отгонял хищников и поливал лежащих на земле животных водой, чтобы защитить их от обезвоживания. Детенышей спасатель укрыл полотенцем.

Сотрудник МЧС в видео сказал, что отлив был 14 октября. На кадрах видно, что у одной белухи кровь. Спасатель объяснил это тем, что ее уже поклевали птицы. Две другие белухи лежат рядом, чуть дальше от травмированной. Судя по видео, все животные подают признаки жизни.

Белухи — вид зубатых китов. Эти млекопитающие не считаются видом на грани исчезновения. Крупнейшие самцы белух достигают в длину шести метров и двух тонн массы, самки чуть поменьше. Белухи распространены в Белом море, Беринговом и Охотском, а иногда заходят в Балтийское — чаще это происходит зимой.