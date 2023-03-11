Общество 11 марта 2023, 19:16 Житель Бердска пожаловался на мужчину, поднявшего руку на его сына Житель Бердска применил силу против мальчика, кинувшего в его дочь снежок РИА «Новости»

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Ссора между школьниками в Бердске переросла в настоящий конфликт между взрослыми. Отец ученицы, в которую бросили снежком, нашел обидчика и удерживал, чтобы его дочь в ответ ударила мальчика. Об этом узнали родители другой стороны и написали заявление в полицию, сообщил сайт kp.ru.

Дети играли на местной горке, один из мальчиков попал снежком в девочку. Она рассказала об этом своему отцу. Он вместе с ней отправился к обидчику, грубо схватил его и держал, чтобы дочь нанесла несколько ударов в ответ.

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«Я был в шоке от того, что увидел. От того, что он, можно сказать, поднял руку на моего ребенка. Плюс заставил свою дочь бить его», — заявил изданию отец школьника.

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Он уже написал заявление в полицию, а также обратился в органы опеки. Мужчина попросил выяснить, как житель Бердска воспитывает дочь, если посмел применить силу к его сыну. Правоохранители проводят проверку.

В Нижнем Тагиле учитель ОБЖ одной из школ поднял руку на учеников. Учебное заведение организовало проверку и уже уволило педагога.