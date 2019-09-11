Жить в согласии до смерти или до первого кредита

«Не стоит искать черную кошку в темной комнате, особенно если там ее нет. Конечно же, определенные экономические соображения среди тех, кто собирается разводиться, присутствуют, но они явно не определяющие. Ситуация в экономике, ситуация в общественной жизни весьма непростая. И в этих условиях развод — это дополнительный удар по психике, по духовной составляющей человека. Поэтому люди в кризисные времена стараются быть вместе, держаться друг друга и меньше подвергать себя и свои вторые половины серьезным духовным опасностям», — рассказал «360» экономист.

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От духовности профессор непринужденно перешел к своей основной специальности, экономике. Понятно, что душа душой, а тело, в котором она живет, нужно кормить, одевать и где-то укладывать спать.

«У русского человека в менталитете во главе угла всегда стояла собственная крыша над головой. Собственное жилье. От этого зависит и душевное спокойствие в семье, и количество детей, и много других факторов — да хотя бы то, что люди начинают больше работать, чтобы отдать поскорее ипотеку, сделать ремонт, обзавестись хорошей мебелью, бытовой техникой», — загнул палец за пальцем экономист.

По мнению Кричевского, меньше разводов в стране стало в силу комплекса причин. С другой стороны, если вместе жить уж совсем невмоготу, то кого удерживала экономика? Значит, причина не в финансах, причина укрепления семей нематериальна, сделал вывод доктор экономических наук.

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«Кредиты — их всегда можно распределить друг с другом. Ипотека — точно такая же ситуация. В основном она негативно отражается на тех, кто старается жить в ипотечном жилье. В остальном не ищите экономическую подоплеку. Обращайте внимание на духовную составляющую нашей жизни», — вернулся к духовности Кричевский.

Кстати, брак в России можно расторгнуть с необычайной легкостью, особенно если в семье нет детей. Достаточно прийти в ЗАГС, принести две квитанции об оплате госпошлины — по 650 рублей на каждого супруга — и предъявить свидетельство о браке. Через короткое время союз объявят расторгнутым. Если же в семье есть дети или у супругов какие-то материальные претензии друг к другу, то брак расторгнет суд. Эта процедура немногим сложнее, чем первая.

На этом фоне снижение числа разводов выглядит оптимистично. Это значит, что соотечественники стали взвешеннее подходить к такому важному шагу, как создание семьи. К слову, и священнослужители говорят, что за последние годы все больше пар освящают свой союз еще и церковным венчанием. В любом случае очень не хочется думать, что людей вместе держат только деньги или финансовые трудности. Хочется верить в любовь.