Ради экономии. Россияне стали реже разводиться

Российские семьи стали реже разводиться. За первые полгода официально распадался 621 брак на тысячу заключенных союзов, в 2018 году этот показатель был выше на 12%.

Исходя из данных Росстата о том, что на тысячу россиян сейчас приходится 3,2 развода, а год назад этот показатель был равен 4,1, газета «Известия» сделала вывод, что жители РФ стали расторгать брак на 22% реже. В то же время издание отметило, что эта цифра не совсем корректна, поскольку россияне стали не только меньше разводиться, но и жениться — из-за малочисленного поколения 20-30-летних. Поэтому уровень разводов на количество браков более показателен.

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Выяснилось, что чаще всего семьи расстаются в Ленинградской области (889 разводов на тысячу браков). На втором месте — Сахалин (878 разводов), на третьем — Ненецкий автономный округ (856). Реже всего пары распадаются в Чечне (147 разводов на тысячу браков), Ингушетии (197) и Тыве (251).

По мнению руководителя рабочей группы по социальной политике экспертного совета при Правительстве РФ Сергея Рыбальченко, одной из причин сокращения разводов является ухудшение экономической ситуации. Реальные доходы россиян по итогам первого полугодия снизились на 1,3%, а вести хозяйство вместе выгоднее.

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«Сильная закредитованность, которую мы сейчас наблюдаем, плюс сложности с работой в некоторых семьях — это периоды, когда люди стараются не расставаться. Даже если партнер не устраивает, его терпят», — объяснил Рыбальченко.

Газета также обратила внимание на недавний опрос ВЦИОМ, где четверть россиян заявила, что семьи сохраняются из-за материальной зависимости одного из супругов.