Жить по адресу регистрации оказалось не обязательно для соблюдения самоизоляции в Москве

Москвичей, которые проживают не по адресу постоянной регистрации, не привлекают за это к административной ответственности — если они не нарушают другие требования введенного режима.

Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

При соблюдении гражданами установленного указом порядка передвижения по Москве, различие между фактическим местом проживания и регистрацией не образует состава административного правонарушения ГУ МВД России.

Таким образом, москвичи, проживающие во время самоизоляции по адресу, который отличается от места их постоянной регистрации, не попадают под статью «Нарушение требований нормативных правовых актов города Москвы».

Ранее «Ведомости» сообщили, что на жителя Москвы составили протокол из-за такой ситуации. Режим самоизоляции он соблюдал по адресу, который не совпадает с местом регистрации. Когда москвич вышел в ближайший к месту жительства магазин, его обвинили в нарушении правил введенного в столице режима.

Режим самоизоляции для жителей всех возрастов в Москве начал действовать с 29 марта. Москвичи могут выходить на улицу только по нескольким важным причинам — в их числе необходимость добраться до работы, сходить в магазин или получить медицинскую помощь. 2 апреля власти города ввели штрафы за нарушение режима самоизоляции в размере до 5 тысяч рублей.