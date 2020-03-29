«На работу по пропускам». Что меняется в жизни москвичей с 30 марта

Спецпропуска, которые упоминал мэр Москвы Сергей Собянин в указе о введении режима самоизоляции в столице, их вид, способы выдачи и получения, будут вскоре определены специальным актом столичного правительства.

Как сообщил Telegram-канал «Коронавирус. Оперштаб Москвы», порядок выдачи специальных пропусков будет установлен после проведения ряда технических и организационных мероприятий.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил ТАСС, что Кремль полностью поддерживает принятые меры по введению режима домашнего режима самоизоляции и считает их оправданными.

Председатель Мосгордумы Алексей Шапошников сообщил агентству, что депутаты в режиме видеоконференции уже обсуждают наказание за нарушение ограничительных мер в столице. Он добавил, что за два прошедших дня ему и его коллегами поступили сотни сообщений от разгневанных москвичей, которые жаловались на горожан, нарушивших рекомендацию оставаться дома.

Пресс-секретарь мэра Москвы Гульнара Пенькова сообщила РБК, что правительство Москвы в ближайшее время пропишет порядок контроля за соблюдением людьми режима самоизоляции.

«В ближайшие дни правительство Москвы дополнительно пропишет, как будет осуществляться порядок контроля, и как будут пресекаться нарушения. Пока понимания, до какого это числа, нет, пока режим повышенной готовности», — заявила она.

Будут также введены категории пропусков, условия и зоны, по которым их обладатели смогут передвигаться.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев записал видеообращение, которое разместил в Instagram. Он уточнил, что режим самоизоляции для жителей Московской области вводится с 20:00 29 марта.

«Возможность выходить из дома будет только для того, чтобы поехать на работу… в своих сетях я обязательно выложу ссылку на это постановление, где четко, подробно написано все то, что касается вводимого нами режима, с воскресенья с 20 часов», — сказал Воробьев.

Москвичам, которым необходимо ходить на работу, власти будут выдавать специальные QR-коды. Как рассказал РБК председатель «Деловой России» Алексей Репик, в них будут зашифрован адрес проживания и работы. Те, кто работают дистанционно смогут выходить в особых условиях.

«Тем, кому работать будет нужно не на удаленке, а, что называется, по факту, то это право им будет предоставлено равно настолько, насколько это будет обусловлено экономической ситуацией», — Алексей Репик.

Он уточнил что в коде удаленных работников не будет второй цифры, адреса работы. Но, по словам Репика, это не значит, что они не смогут выйти в магазин или в аптеку.

Telegram-канал Readovka сообщил, что с 30 марта за нарушение самоизоляции будут наказывать административными штрафами. За перемещениями самоизолировавшихся будут следить полицейские с помощью системы «умный город». Москвичам надо будет зарегистрироваться на сайте мэра столицы и указать свой фактический адрес. После этого они получат свой личный QR-код.