Лидера партии ЛДПР Владимира Жириновского наградили орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

«За большой вклад в укрепление российской государственности, развитие парламентаризма и активную законотворческую деятельность наградить орденом „За заслуги перед Отечеством“ I степени Жириновского Владимира Вольфовича», — говорится в сообщении.

В воскресенье Владимир Жириновский отмечает 75 лет. В честь дня рождения он рассказал, что в молодости хотел собственную квартиру, а сейчас мечтает стать первым лицом в государстве, уточнило Ura.ru. Ранее телеведущий Иван Ургант в эфире своего шоу придумал оригинальный подарок для политика. Он предложил отправить к лидеру ЛДПР Геннадия Зюганова с букетом цветов.

Несколько дней назад Жириновский заявил, что судьбу мира в ближайшем будущем будет решать только российский лидер Владимир Путин. Комментируя предложение лидера Украины Владимира Зеленского о встрече с Путиным в Донбассе, сообщил, что не украинскому президенту решать будущую судьбу Европы и мира.