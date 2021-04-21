Жириновский заявил, что только Путин будет решать судьбу мира. Видео

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что судьбу мира в ближайшем будущем будет решать только российский лидер Владимир Путин. Жириновский сообщил об этом после послания президента РФ Федеральному собранию.

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Жириновский прокомментировал предложение президента Украины Владимира Зеленского о встрече с Путиным в Донбассе. По его словам, не Зеленскому решать будущую судьбу Европы и мира.

«Сейчас, здесь! Еще будем идти на поводу у него. Москва будет решать, где встретиться. Хельсинки, там, или Вена, или Белград… А Зеленский пусть сидит в Киеве у себя, он никому не нужен. Решать судьбу Европы и мира будут только два человека, даже один — только глава России решает, что будет с миром ближайшие 10-15 лет. Байден уже ничего не решает, пусть Америка занимается расовыми проблемами», — сказал Жириновский.

Лидер ЛДПР предупредил, что если Украина не сменит свою политику, то в Киеве уже в скором времени вместо сине-желтого флага будет развеваться российский.

«Мы определим, когда будет красная черта. И тогда вы посмотрите. Ваш — „жовто-блакитный“ флаг, а потом будет висеть русский флаг, если так будете себя вести», — заявил Жириновский.

Политик добавил, что украинские власти готовы уже взорвать все свои атомные станции.

«Это уже общеевропейский терроризм. Представляете, там 16 станций. Все взорвут, и вся Европа сгорит. Они провоцируют Европу — мол, давайте их защищать, не дай бог их местные террористы начнут взрывать Украину», — сказал лидер ЛДПР.

Россия полностью защищена от внешних угроз, заверил Жириновский.

«За 15 минут мы уничтожим любой объект, который будет угрожать нашей стране. Просто это потом произойдет. Люди же не понимают, что потом поздно будет решать, кто виноват, почему так случилось… Они не смогут даже подумать об этом «, — заключил лидер ЛДПР.

В Госдуме ранее назвали предложение Зеленского о встрече в Донбассе пиар-ходом.