Лидера ЛДПР Владимира Жириновского госпитализировали в Москве. Политика доставили в ЦКБ, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на источник.

«Да, он сейчас в ЦКБ», — сообщил собеседник агентства.

С каким диагнозом госпитализировали Жириновского, источник не уточнил.

Ранее в пресс-службе ЛДПР сообщили «360», что Жириновский чувствует себя хорошо и продолжает работать.

Сообщения о госпитализации Жириновского появились в СМИ в среду. Со ссылкой на неназванного чиновника писали, что у политика коронавирус и что он находится в ЦКБ, где остается под постоянным контролем врачей. По данным Telegram-канала Mash, у Жириновского развилась двусторонняя пневмония, врачи выявили у него 50–75% поражения легких.

Глава комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов, зампред фракции ЛДПР Ярослав Нилов заявил в беседе с Lenta.ru, что не может подтвердить информацию о госпитализации Жириновского, потому что это, по его словам, «просто сплетни и слухи».

Telegram-канал Ura.ru со ссылкой на источник сообщал, что Жириновский мог заразиться «омикроном».

Жириновский в декабре сообщал, что за два года восемь раз прививался от коронавируса.