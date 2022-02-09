Госпитализацию Жириновского опровергли

Глава Либерально-демократической партии России (ЛДПР) Владимир Жириновский продолжает работать и чувствует себя хорошо. Такое заявление «360» сделал руководитель пресс-службы партии Александр Дюпин.

Telegram-канал «brief ®️незыгарь» сообщил, что главу ЛДПР Владимира Жириновского госпитализировали в центральную клиническую больницу. По данным СМИ, политик находится под постоянным контролем врачей. Пресс-служба партии опровергла данную информацию.

«Жириновский чувствует себя хорошо и продолжает работать», — сообщил Дюпин.

При этом руководитель пресс-службы партии не уточнил, работает Жириновский из офиса или больничной палаты.

Коронавирус продолжает устанавливать антирекорды в России. За последние сутки оперативный штаб зафиксировал 183 103 новых случая COVID-19 по всей территории страны.

Справиться с распространением коронавируса можно только при помощи своевременно сделанной прививки. В России эту процедуру проводят при помощи четырех отечественных вакцин. Это «Спутник Лайт», «Спутник V», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак». Записаться на вакцинацию можно в регистратуре поликлиники или на сайте «Госуслуги».