Жириновский заступился за Королевскую семью Великобритании, обвинив Запад в «политическом маразме»

Мир уже несколько дней стоит на ушах после скандального интервью Меган Маркл и принца Гарри. По мнению лидера ЛДПР Владимира Жириновского, ажиотаж вокруг их слов напоминает советские времена, когда любое высказывание приравнивалось к антисоветчине. Запад сейчас переживает период, когда ничего нельзя сказать, и впадает в политический маразм.

Об этом он заявил в интервью радио «Комсомольская правда».

«Чего вы лезете в семью? Это королева спросила или кто-то из семьи, спросили у нее: „А у ребенка кожа тоже будет темная?“ Ну элементарный вопрос. Если у матери кожа темнее, чем у мужа, естественно, у ребенка тоже может быть кожа темнее, светлее — какое это имеет отношение к мировым проблемам? Там уже пошли журналисты — в отставку, расизм, то-се… Ну накрутили… Это вот перекос, понимаете? То негров линчуют, то нельзя произнести „темный“», — приводит слова Жириновского РИА «Новости».

На интерес неназванного члена Королевской семьи с цвету кожи ее неродившегося тогда сына Арчи Меган Маркл пожаловалась в интервью Опре Уинфри. Герцогиня Сассекская сообщила также, что ей запретили обращаться за врачебной помощью, когда она думала о суициде.