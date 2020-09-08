Жириновский высказался о будущем Ефремова

По словам политика, россияне устали от процесса по делу Ефремова, которое шло три месяца.

«Мы планировали, что ему дадут лет пять. Но срок восемь лет может быть обжалован в разных инстанциях. Потом — инстанция Верховного суда», — пояснил Жириновский.

Он допустил, что Ефремову могут скостить срок, если каждая из инстанций, которые имеют право уменьшать срок, скостят его.

Жириновский предположил, что в колонии Ефремов будет работать либо библиотекарем, либо вести театральный кружок.

«А в ближайшее время может быть амнистия — мы постараемся, чтобы она была на будущий год. И через два года он выйдет по УДО, вот и все», — добавил депутат.

В свою очередь адвокат Мария Золотковская сочла восьмилетний срок чересчур суровым. Она напомнила, что за такие преступления люди получают гораздо меньшие сроки.

«Ефремов же явно получил несколько больше. По моему мнению, такой приговор излишне жестокий, с учетом того, что иные лица получают меньше. Даже сторона пострадавших в лице адвоката Добровинского рассчитывала на срок не более пяти-шести лет», — отметила юрист.