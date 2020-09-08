Приговор Ефремову посчитали слишком строгим. Виноват балаган, который устроили адвокаты

Михаилу Ефремову вынесли слишком жестокий приговор — за такое же преступление люди обычно получают гораздо меньший срок наказания. Удивляет и короткое время, которое прошло с момента ДТП до вынесения приговора. Это заставляет задуматься о законности решения.

Об этом «360» рассказала адвокат Мария Золотковская. Она отметила, что давать комментарий по делу, где пострадавший скончался, достаточно трудно.

«Однако же приговор Пресненского суда Москвы как минимум, удивляет. Поражают сроки рассмотрения уголовного дела — ровно за три месяца с момента аварии вынесен приговор. Остается вопросом, тщательно ли проведены следственные мероприятия, законно ли это решение», — пояснила она.

Золотковская отметила, что нет труда посмотреть аналогичные судебные практики — по таким же делам приговаривают к трем-четырем годам поселения.

Ефремов же явно получил несколько больше. По моему мнению, такой приговор излишне жестокий, с учетом того, что иные лица получают меньше. Даже сторона пострадавших в лице адвоката Добровинского рассчитывала на срок не более пяти-шести лет Мария Золотковская.

Адвокат отметила, что процесс по делу Ефремова с самого начала был балаганом, в котором участвовали все — в том числе и потерпевшие, и сами адвокаты. Золотковская подчеркнула, что представители сторон не должны были забывать об этике и «не уподобляться актерской игре между собой».

«Вероятно, если бы стороны не позволяли себе подобного, то и приговор был бы мягче», — заключила собеседница.

Михаила Ефремова признали виновным в смертельном ДТП. Суд приговорил его к восьми годам колонии общего режима, лишению прав на три года. Кроме того, его обязали выплатить 800 тысяч рублей старшему сыну погибшего в аварии Сергея Захарова.